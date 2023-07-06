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Tapusuz evi satılığa çıkardı

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Tapusuz evi satılığa çıkardı
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Haspolat'ın Çamurkent bölgesinde kalan Emrah Gülsah Ermicik adlı kişi, tapusu olmayan evini sosyal medyadan satılığa çıkardı. 
Tapusuz evin satılık olmasına sosyal medyadan birçok eleştiri geldi. Vatandaşlar, "Gecekondu mu satıyorsun, tapusuz ev satılır mı, polis bunu suç duyurusu olarak kabul etmeli." yorumunda bulundu.
Evini satılığa çıkaran şahıs paylaşımında "Haspolat Çamurkent'teki evim satılıktır. Tapu yoktur. Noter huzurunda devredeceğim."  ifadelerini kullandı.
 
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