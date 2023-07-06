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Rum polisi, Yunus Yapıcı’yı arıyor

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Rum polisi, Yunus Yapıcı’yı arıyor
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Rum basını, Türk uyruklu 42 yaşındaki Yunus Yapıcı isimli şahsın aranmakta olduğunu yazdı.
Alithia gazetesi, Yunus Yapıcı isimli 42 yaşındaki şahsın önceki günkü duruşmasına katılmadığı için Rum polisince arandığını belirtirken şahsın fotoğrafına da haberinde yer verdi.
 
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