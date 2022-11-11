banner875
banner815
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
9 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
21 0
 
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
31 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
17 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
44 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
13 0
30 0
banner878

Taliban'dan kadınlara yeni yasak

banner476

Taliban, Afganistan’da kadınların park ve bahçelere girişlerini yasakladı

banner825
Taliban'dan kadınlara yeni yasak

 

Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların park ve bahçelere girişini yasakladı.

 

 Afganistan’da 2021’de yönetimi ele geçiren Taliban kadın haklarına dönük kısıtlamalarını artırmayı sürdürüyor. Daha önce eğitim almalarına yasak getirilen kadınlar şimdi de Kabil’de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirildi.

 Taliban’ın Ahlak Bakanlığı kararı duyururken, kadınların kıyafet kurallarına uymaması kararın nedeni olarak gösterildi.
Ülkede şu ana kadar kadınlarla erkeklerin park ve bahçelere farklı saat aralıklarında girişlerine izin veriliyordu.

Fazilet Yayma ve Ahlak Bakanlığı Sözcüsü Mohammad Akif Muhacir, yerel basına verdiği bir röportajda “Son 14-15 aydır kadınların parklara gitmesi için şeriat ve kültürümüze göre bir ortam sağlamaya çalışıyorduk. Maalesef park sahipleri bizimle çok iyi iş birliği yapmadı ve kadınlar da önerildiği gibi başörtüsü takmadı. Şimdilik yasan kararı alındı” dedi.

banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.