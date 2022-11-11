Taliban'dan kadınlara yeni yasak

Taliban, Afganistan’da kadınların park ve bahçelere girişlerini yasakladı

Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların park ve bahçelere girişini yasakladı.

Afganistan’da 2021’de yönetimi ele geçiren Taliban kadın haklarına dönük kısıtlamalarını artırmayı sürdürüyor. Daha önce eğitim almalarına yasak getirilen kadınlar şimdi de Kabil’de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirildi.

Taliban’ın Ahlak Bakanlığı kararı duyururken, kadınların kıyafet kurallarına uymaması kararın nedeni olarak gösterildi.

Ülkede şu ana kadar kadınlarla erkeklerin park ve bahçelere farklı saat aralıklarında girişlerine izin veriliyordu.

Fazilet Yayma ve Ahlak Bakanlığı Sözcüsü Mohammad Akif Muhacir, yerel basına verdiği bir röportajda “Son 14-15 aydır kadınların parklara gitmesi için şeriat ve kültürümüze göre bir ortam sağlamaya çalışıyorduk. Maalesef park sahipleri bizimle çok iyi iş birliği yapmadı ve kadınlar da önerildiği gibi başörtüsü takmadı. Şimdilik yasan kararı alındı” dedi.