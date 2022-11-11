Yabancılar taşınmaz mal başvurularını online olarak yapabilecek

İçişleri Bakanı Öztürkler, “14 Kasım'da yabancıların taşınmaz mal başvurularını online olarak yapabilecekleri sistemleri devreye koyacağız"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler,

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı dijital dönüşüm programı çerçevesinde, E-Nüfus-E-Kimlik sistemlerinin yenilendiğini, muhaceret işlemlerinde, tapu işlemlerinde önemli dijitalleşme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Kamuda uzun kuyrukların ve vatandaşların hizmet alımında yaşadıkları aksaklıkların önüne geçecek ciddi adımları atmaya devam ettiklerine işaret eden Öztürkler, “Bugün, dijital dönüşüm programımız çerçevesinde ‘Yabancıların Taşınmaz Mal Alım Birimine’ yapacakları başvuruları, bakanlığa gelmeden dijital ortamda online olarak yapabilmelerini sağlayacak yazılımlarımız tamamlandı. İnsanlarımızın daha hızlı ve daha verimli hizmet alması adına bakanlık uhdesindeki tüm bölümlerde dijital dönüşümü sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. 14 Kasım Pazartesi itibariyle de yabancıların taşınmaz mal başvurularını online olarak yapabilecekleri sistemleri devreye koyuyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm programı çerçevesinde bakanlığın tüm birimlerinde azami bir dönüşüm sağlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Öztürkler, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulamaya koyacakları “yabancıların taşınmaz mal alım başvurularının” nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilginin 14 Kasım Pazartesi günü bakanlık web sitesi ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağını da açıkladı.

Öztürkler, halkın hak ettiği çağdaş hizmet ağının kurulması, insanların yüzünün gülmesi için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, dijital hizmet ağına bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Öztürkler sözlerini şöyle tamamladı:

“Çalışmaları hızlıca, büyük özveri ile yürütüp, sonuç alan Taşınmaz Mal Birimi Müdürümüz Mehmet Kayan’a, Bakanlık Bilgi İşlem Bölümümüze ve tüm emeği geçen personelimize teşekkür ediyor, ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”