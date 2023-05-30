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Takla atarak durabildi

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Yonca Kavşağı- Havaalanı anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje ardından da bir araca çarpıp takla attı

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Takla atarak durabildi
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Yonca Kavşağı- Havaalanı anayolunda dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi.
41 yaşındaki İlyas Erdoğan, Yonca Kavşağı- Havaalanı anayolunda, yönetimindeki LR 583 plakalı araç ile Havaalanına doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulması sonucu o esnada sol şeritten Havaalanı istikametine doğru seyreden 51 yaşındaki Ertan Aziz Miralay yönetimindeki MK 588 plakalı araca çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
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