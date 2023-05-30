Cezaevinde ölüm

Merkezi Cezaevi’nde tecavüz suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan 49 yaşındaki Hüsnü Dalilod, rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Dalilod, dün saat 15.30 sıralarında rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamı yitirdi.

Dalliod’un kesin ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz eden

Dalilod, 2018 yılında tutuklanmış ve 2019 yılında 30 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

