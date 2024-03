Taçoy: “Trafikte akan kan ve yitirilen canların hesabı sorulmalı”

“Sosyal sorumluluklar ve işletme sorumlulukları verilmeli, bunlar zorlanmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Girne’de son iki günde yaşanan olayların sıradan trafik kazası olarak görülemeyeceğini vurguladı ve trafik güvenliğinin sağlanmasının sadece cezaların artırılması ile mümkün olmayacağını söyledi.







Taçoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin her geçen gün artan çeşitlikte sorunlarla boğuşmakta olduğuna değindi ve bunlardan çıkış noktasının hükümet tarafından ciddiyetle ele alınması vaktinin geldiğini hatta geçmekte olduğunu söyledi.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:





“Girne’de son iki günde meydana gelen kazaları derin bir üzüntü ile öğrendim. Kaldırımda yürümekte olan insanlara bir arabanın çarpması asla kabul edilemez. Bu olayı bir ‘kaza’ olarak geçiştiremeyiz. Yaşanan olayda genç bir insan hayattan kopartılmış, bir aile sonsuz ateşlere atılmıştır. Diğer yandan benzer şekilde yine bir başka gencimizin kendi hatası olmadan yaşamını yitirmesi da elim bir vakadır.





Hayatını kaybeden her iki gencimize Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı temenni eder, yaralananlara da acil şifalar dilerim. Ama iş bu kadarla kalmamalı. Trafikteki her olayda sadece üzüntü belirtmekle bu işi çözemeyiz. Eğitim kadar tedbirlerin de artırılması gerekmektedir.





Trafikteki her kişinin sorumluluklarının bilincinde olması şarttır. Bunu unutanlara hatırlatmak da devletin görevidir. Denetim elbette her konuda olduğu gibi trafikte de olmalıdır. Polisimiz bu noktada son derece güç şartlarda özverili bir şekilde çalışmaktadır.

Fakat iş bununla bitmez. Bitmeyeceğini ne yazık ki bir kez daha acı bir şekilde gördük. Artık bu gidişe bir dur demeliyiz.





Trafikte yitirdiğimiz canların ve akan kanın hesabı sorumlularından ciddiyetle sorulmalıdır. Devlet bu hesabı sormak durumundadır. Bunu sağlayacak olan otorite de bellidir. Hükümet daha fazla zaman kaybetmeden olayın ciddiyetinin farkına varmalı ve adımlar atmalıdır. Trafik suçlarıyla mücadele sadece cezaların artırılmasıyla olmaz. Sosyal sorumluluklar ve işletme sorumlulukları verilmeli, bunlar zorlanmalı. Bunun için gerekli düzenlemelerin yapılarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.





Ülkemiz bugünlerde ne yazık ki çok farklı sorunlarla boğuşmaktadır. Bugünlere gelmemizdeki tek neden konulara zamanında gerektiği ciddiyetle eğilmemizden kaynaklanmaktadır.





Bunu yapamadığımız içindir ki trafik sorunu da bir çığ gibi büyüyerek canımızı yakmaya, canlarımızı bizden koparmaya devam etmektedir. Sadece üzülerek sorunları çözemeyiz. Gereken ciddiyeti de ortaya koymalıyız. Suçu işleyenler kadar ve hatta onlardan daha fazla cesaretli davranmalıyız. Bunu yapabildiğimiz gün sorunlarımızı çözmeye başlayacağız.”