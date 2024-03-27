MHD-Irkçılık Karşıtı Ağ: “VOIS kurucu ortağı Emmanuel Achiri'nin maruz kaldığı haksız muameleyi kınıyoruz”

Mülteci Hakları Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Irkçılık Karşıtı Ağ (NAR), ülkede faaliyet gösteren uluslararası öğrenci örgütü VOIS Kıbrıs kurucularından Emmanuel Achiri'nin “yasaklı göçmen” olması gerekçesiyle KKTC’ye girişine izin verilmediğini belirterek, bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Mülteci Hakları Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Irkçılık Karşıtı Ağ (NAR), ülkede faaliyet gösteren uluslararası öğrenci örgütü VOIS Kıbrıs kurucularından Emmanuel Achiri'nin “yasaklı göçmen” olması gerekçesiyle KKTC’ye girişine izin verilmediğini belirterek, bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.



Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:

“Emmanuel Achiri'nin yaşadığı haksız muamele, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmediğinin bir kanıtıdır. Kendisi Avrupa Parlamento üyeleri ve Alman Parlamento üyesi ile Kıbrıs'ın kuzeyindeki göç yöntemlerini incelemek adına şu an burada bulunmaktadır ve bu engellemenin, objektif bir gözlem yapma hakkını gasp etmek olduğunu düşünüyoruz. Emmanuel'e yapılan bu tutumu kınıyor ve yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

