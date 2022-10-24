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Tabipler Birliği’nde Özant dönemi

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Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığını Dr. Dt. Ahmet Özant’a devretti

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Tabipler Birliği’nde Özant dönemi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı  Dr. Dt. Ahmet Özant oldu.
Önceki gün gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı’nın yaptığı toplantıda, başkanlığa tek aday olan Dr. Dt. Ahmet Özant getiriledi.
Genel Kurulda Birliğin diğer organlarında görev yapacak olanlar da şöyle belirlendi:
Yönetim Kurulu:
Dr. Doğa Kalyoncu
Dr. Ceyhun Dalkan
Dr. Nesil Bayraktar
Dr. Çağrı Cemaller
Dr. Şenel Beydola
Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal
Dr. Dt. Aysa Ayalı
Dr. Dt. Nermin Yönel
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Cemal Mert
Dr. Erdem Beyoğlu
Dr. Özlem Erdoğmuş
Dr. Fadime Tülücü
Dr. Çiğdem Mehmetoğlu
Dr. Dt. Hayriye Tümer
Dt. Erim Tandoğdu
Dr. Dt. Raşit Özpar
Dt. Ziver Kutrafalı
Dt. Salih Alpcan
Onur Kurulu:
Dr. Gülgün Vaiz
Dr. Ayşe Sayılı
Dr. Sibel Tozakı
Dr. Sonuç Büyük
Dr. Dt. Gizem Dimililer
Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu
Onur Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Mehmet Zeki Avcı
Dt. Hüseyin Bıçak
Dt. Mustafa Kanlıada
 Denetleme Kurulu
Dr. Sevgi Öksüz
Dr. Turgay Akalın
Dr. Özlem Gürkut
 Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Ahmet Tandoğdu
 
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