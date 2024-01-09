T izinleri iptal

Başbakan Ünal Üstel'in talimatıyla yeni yıl öncesi verilen T izinleri bir daha incelenmek üzere iptal edildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Dün koalisyon ortakları ile toplantı yaptıklarını kaydeden Arıklı “Koalisyon ortaklarıma, İzin Kurulu’nun vermiş olduğu Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinlerinin bir daha incelenmek üzere geri çekme kararımı ilettim” ifadelerini kullandı.

Arıklı, hükümetin diğer ortakları olan UBP ve DP kanadının da görüşleri doğrultusunda izinlerin durdurulduğunu ekledi.

Hatırlanacağı üzere Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinleri partizanca dağıtılmıştı.

Çok sayıda T izni, kiralık ve taşıma izni verilen sürecin ardından hükümet partileri arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı.

Başbakanlık kaynaklarından derlediği bilgilere göre, iptal konusunda ortada bir uzlaşı yok. Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ile tüm izinler iptal edildi.

Taraflarla görüşen Üstel, yaptığı girişimle izinlerin geri alınmasını sağladı.

Hükümet ortakları arasında kriz yanında sektör temsilcilerinin şikayetlerini de dikkate alan Üstel’in talimatı ile izinler yeniden ele alınacak.

İzinlendirme ile ilgili yeni bir kriter belirleneceği ve izinlerin bu kriterler çerçevesinde verileceği öğrenildi.

