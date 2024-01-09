“Az gelirliden az, çok gelirliden çok vergi alınacak”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 32 bin 500 TL üzeri kazanandan yüzde 40 vergi alınmayacağını, artan maaşa göre vergilendirmenin yapılacağını açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2024 yılının ilk toplantısını dün yaptı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.15’te toplanan Genel Kurul, dün yasama ile denetim görevini birlikte yaptı.

Genel Kurulda, ilk olarak Danışma Kurulu’nun Genel Kurul birleşimlerine ilişkin aldığı kararlar okundu. Genel Kurul buna göre, 8-9 Ocak birleşimlerini bugün, yasama ve denetim ile birlikte yapılacak, 15-16 Ocak birleşimlerini ise 15 Ocak’ta yapacak.

Danışma Kurulunun kararlarının okunmasının ardından Genel Kurul'da sunuşlar bölümüne geçildi ve Personel Dairesi Yasa Tasarısının Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşmesi ele alındı.

Mecliste konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, vergi düzenlemesi konusunda yanlış bir algı olduğunu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın açıklamalarının da yanlış algı yarattığını kaydetti.

Berova, 32 bin 500 TL üzeri kazanandan yüzde 40 vergi alınmayacağını, artan maaşa göre vergilendirmenin yapılacağını belirterek, örneğin özel sektördeki vergi diliminin 73 bin TL üzerindeki dilimlere göre yapılacağını, ancak kamuda başlangıç maaşı alacak bir kamu çalışanının vergisinin azalacağını, düzenleme ile az gelirliden az çok gelirliden çok vergi alınacağını kaydetti.

Yapılan düzenlemenin az kazanandan az çok kazanandan çok alınacak bir vergi düzenlemesi olduğunu ifade eden Berova, bu düzenlemenin, kararname ile yapılmasının sebebinin ise; gelir vergisinin hazırlanması uzun sürmesi olduğunu, hükümetin bunu yasallaştıracağını belirtti.

Berova, vergide kayıt dışılık olduğunu ancak düzenleme yapılması için çalışma olduğunu kaydetti.

