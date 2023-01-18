Süte bir zam daha

Çiğ süt fiyatları yükseldi. Tüm süt ürünlerine ortalama yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor

SÜTEK Yönetim Kurulu, 16 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.

SÜTEK Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde “Soğuk Zincir İnek Sütü” imalatçıya litre fiyatı 11,30 TL, “Üretici ödeme fiyatı” litre başına 12,80 TL oldu.

Bu kararın ardından tüm süt ürünlerine ortalama yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

