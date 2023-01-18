Akaryakıtta kaos

Ülkede birçok akaryakıt istasyonunda benzin tükendi. KKTC’ye akaryakıt ithali yapan iki şirketten biri olan Kıbrıs Türk Petrolleri (KPET) yakıt tedarikinde hala sorun yaşıyor. Bazı KPET bayilerinde 95 oktan ve 98 oktan yakıt tükenmiş durumda. Altınbaş Petrol (Alpet) şirketinde ise herhangi bir sorun yok.
Piyasanın büyük bir bölümünü elinde bulunduran KPET kendi bayilerine yakıt sağlayamayınca, bazı KPET bayileri Alpet’ten yakıt alarak müşterilerine satmayı tercih etti.
Bazı KPET bayileri ise elinde yakıt olmadığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Vatandaşlar istasyonlara gittiğinde benzin bulamadıklarını ve araçlarına akaryakıt alamadıklarını söylerken, konuyla ilgili açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, K–Pet’te bir miktar sıkıntı olduğunu ancak, Alpet’in devreye girerek, bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığını belirtti.
Amcaoğlu “K-PET’e tedariği sağlayacak olan yaklaşık 4 bin tonluk gemi 19 Ocak Perşembe günü Ada’ya gelecek. Bir ikincisi de hemen ardından gelecek. Perşembe gününe kadar K-PET’in yaklaşık 142 istasyonun sıkıntı yaşamaması için Altınbaş Petrol LTD. yetkilileri devreye girdi ve eksilebilmesi muhtemel olan istasyonlara 95 oktan tedarik arzı güvenli bir noktaya getirildi” dedi.
Amcaoğlu, Alpet tarafından, K – Pet istasyonlarına 109 bin 100 litrelik akaryakıt tedariki sağlandığını ve bu tedariğin devam edeceğini söyledi.
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