Süt Endüstrisi Kurumu, süt bedellerini ödedi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 712 üretici için toplam 151 milyon .435 bin 995 Tl banka hesaplarına yatırıldı.
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