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İş Kadınları Derneği heyeti İŞKAD 3. Kadın girişimci ödül törenine katıldı

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İş Kadınları Derneği heyeti İŞKAD 3. Kadın girişimci ödül törenine katıldı
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İş Kadınları Derneği’nden 18 kişilik bir heyet Adana İş Kadınları Derneği‘nin (İŞKAD) davetiyle "İŞKAD 3. Kadın Girişimci Ödül Töreni"ne katıldı.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, iki dernek yeni iş bağlantıları kurmak  ve işbirliği konusunda anlaşmaya vardı.
İş Kadınlar Derneği heyeti düzenlenen  "B2B" toplantılarına da katıldı.
 
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