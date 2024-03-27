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Lefkoşa ve Girne’de tabanca bulundu

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Lefkoşa ve Girne’de tabanca bulundu
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Lefkoşa Metehan bölgesi ve Girne’de polis tarafından yapılan aramalarda toplam 4 tabanca, şarjör ve mermi bulundu, üç kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, Metehan’da, polis ekipleri tarafından dün A.A.(E-36) ve S.S.’nin (E-35) araçlarında yapılan aramada, 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 9 canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Öte yandan Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından K.M.’nin (E-40) kaldığı evde yapılan aramada, 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 32 canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Açıklamada, K.M. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.S.(E-33) ve Ö.K.’nin (E-45) tutuklandığı belirtildi.
 
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