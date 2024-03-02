“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, "Susmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve Şampiyon Melekler’imizin adaletini hep birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı

Şampiyon Melekler Anıtı için Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın ödül töreni önceki akşam Gazimağusa’da Bandabuliya’da yapıldı.Yarışmaya benzerleri arasında 11 proje ve yaklaşık 100 kişi ile son zamanların en yüksek katılımı sağlandı.Dereceye girenler ile katılımcılara plaket ve belge verilen ödül töreninde ayrıca projelere ilişkin teknik toplantı içeren “kolokyum” düzenlendi.Ödül töreninde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Melekler’i, en sevdiklerini, en değerlilerini 13 ay önce deprem yüzünden değil “katil bina” yüzünden kaybettiklerini ifade etti.Şampiyon Melekler’in anılarını yaşatmak için söz verdiklerini belirten Karakaya, birkaç ay önce ebedi mekanlarının yapımını bitirdiklerini belirtti.Karakaya ilk günden beri sosyal medyada, kamuoyunda Şampiyon Melekler’in adaletini sağlamak için hep birlikte mücadele verdiklerini kaydetti.Birkaç aydır da yine adlarını yaşatmak için anıt projesi üzerinde hep birlikte çalıştıklarını belirten Karakaya, jüri üyelerinin verdikleri emek ve harcadıkları zamanın çok değerli olduğunu söyledi.Yarışmaya 11 eserin katıldığını belirten Karakaya, “Şu ana kadar yapılan, başvurulan en büyük sayı çünkü herkes Şampiyon Melekler’imizin adının ve anısının yaşaması için, onların adaletinin sağlanması için tek yürek oldu.” dedi.Projelerin açıklamalarını okurken gözyaşların tutamadıklarını vurgulayan Karakaya, “Verdiğimiz sözü tutmaya devam etmeliyiz. Onların adları ve anıları yaşayacak. Gelecek nesillere örnek olacaklar. Artık aramızda değiller ama onların başarıları, pes etmemeleri gelecek nesillere örnek teşkil edecek. Bu anıt projesi ilelebet Mağusa’da olacak ve bir örnek teşkil edecek.” dedi.“Daha savaşımız ve mücadelemiz bitmedi” diyen Karakaya, “Hep birlikte kenetlenmeye, tek yürek olmaya devam etmeliyiz. Daha yolun başındayız.” diye devam etti.Ocak ayında çok zorlu bir dava süreci geçirdiklerini, nisanda yine dava için Adıyaman’a gideceklerini ifade eden Karakaya, “Kıbrıs halkının, tüm Kıbrıs’ın, Türkiye hukukuna Türkiye adaletine, tüm dünyaya nasıl güçlü olduğunu hep birlikte göstermemiz gerekiyor” dedi.“Hukukunda var olan kusurları mahkemede uygulaması gerektiğini tüm Türkiye’ye göstermemiz gerekiyor.” diyen Karakaya tek yürek olmaya devam etmek gerektiğini yineledi.Karakaya, “Biz, başka çocukların bu şekilde hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Bunun için de hep birlikte savaş vermeliyiz” dedi.Karakaya konuşmasının sonunda “Susmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve Şampiyon Melekler’imizin adaletini hep birlikte sağlayacağız.” ifadelerini kullandıKTMMOB Başkanı Tunç Adanır da 6 Şubat 2023 tarihinin anılara acı bir şekilde kazındığını belirterek, o günden itibaren KTMMOB olarak toplumsal fayda misyonlarına Şampiyon Melekler’i de eklediklerini söyledi.Bundan sonraki süreçte her anda, her yapılacak işte veya ihtiyaç duyulan her zamanda KTMMOB olarak ailelerin yanında olacaklarını belirtti.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, yarışmada yer alan 11 projeyi gördüğünü belirterek, “Her birinin karşısında yüreğimde kaybımızla ilgili duygularım oluştu” dedi.Gazimağusa’nın benzer acıları 1964 ve 1974’te de çok sayıda kayıpla yaşadığını vurgulayan Uluçay, “Bu olayda yine halkımız, milletimiz birlik ve beraberlik içinde olmayı bir kez daha gösterdi ve başardı. En büyük tesellimiz aslında bu.” dedi.Uluçay, anıt, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğinin yürüttüğü okul projesi, Gazimağusa Türk Türk maarif Kolejinde AB Koordinasyon Merkezinin de çabalarıyla bazı spor tesisleri için girişimlerin olduğunu söyledi.Mağusalıların ve Kıbrıs Türkü’nün 1963 ve 1974 yıllarında yaşadığı acıları unutmadığını , bunu da unutmayacaklarını, çocukların anısını güzel işler yaparak yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.Ödül törenine Başbakan Ünal Üstel’i temsilen katılan Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy “6 şubat günü bir şehrin ışıkları söndü. Biz Dernek öncülüğünde tüm KKTC halkı olarak bu ışığı sonsuza dek yakmak için 6 Şubat gününden bugüne ne yapabiliyorsak, ne yapabileceksek yapmak için çaba sarf ediyoruz.” dedi.3 Ocak’ta başlayan davada hep birlikte Adıyaman’da olduklarını ifade eden Güçlüsoy, nisan ayındaki ikinci oturumda da hep birlikte yine Adıyaman’da olacaklarını söyledi.Güçlüsoy, “Elbet bir gün bu dava bitecek. Tabii ki temennimiz, isteğimiz tüm uğraşımız emelimiz ilgili şahısların en yüksek dereceden ceza almaları. Bu dava bitikten sonrada bizim burada yapmamız gereken; yapacağız ve ant içtiğimiz olay, Şampiyon Melekler’imizi sonsuza dek, anılarıyla, isimleriyle bu toplumun ülkenin her karışına adım adım kazıyarak işlemek.ç” dedi.ÖDÜL ALANLARYarışma Jüri üyelerinin 26 Şubat tarihinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda;Birincilik Ödülü’nü; Erhan Afşaroğlu, Şelay Aykılıç, Zekiye Yağmur Aydındağ, Merter Refikoğlu, İsmet Birman, Ulaş Yetkili, Ahmet Dağbaşı ve Çağan Oyaltan ekibi,İkincilik Ödülü’nü; Özlem Olgaç Türker, Münevver Özgür Özersay, Erçim Uluğ, Meserret Ziya, Jasmine Dinand, Serhan Şensoy, Sema Halil Yakar, Hıvsiye Öztoprak Aremek, Aytunç Talu, Umut Türker ve Mukaddes Önen ekibi,Üçüncülük Ödülü’nü; Şebnem Hoşkara, Beser Oktay Vehbi, Mukaddes Polay, Müge Rıza, Ege Uluca Tümer, İpek Cemmedo, Can Kara, Zehra Şonya, Ercan Hoşkara, Temuçin Yardımcı, Mustafa Onbaşı, Seyit Soydan Cambazoğulları ve Leyla Çınar ekibi aldı.Jüri Özel Ödülü ise; Pınar Uluçay Righelato, Bahar Uluçay, Serhat Selışık, Aslı Özgürün, Ramadan İyikal ve Reşat Misli ekibine verildi.