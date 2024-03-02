banner913
banner932
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
40 0
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
29 0
 
Sahte diploma ile 61 bin TL gelir elde etti
Sahte diploma ile 61 bin TL gelir elde etti
17 0
Değirmenlik, Girne’yi tek geçti
Değirmenlik, Girne’yi tek geçti
57 0
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
54 0
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
123 0
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
822 0
banner1012

Şampiyon Melekler, Japonya’da gündem oldu

banner974
Şampiyon Melekler, Japonya’da gündem oldu
banner971
Şampiyon Meleklerin hikayesi, Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından Asahi Shimbun’a manşet oldu.
Japonya’dan KKTC’ye gelen  gazetenin medya ekibi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kurucu Üyeler Murat Aktuğralı ve Esra Özberkman ile röportaj yaptı.
Asahi Shimbun, Isıas Dava süreci ve ailelerin görüşlerine geniş ayırdı.
Asahi Shimbun, 1879 tarihinde yayın hayatına başladı.
Tirajı ve etkileşim alanı ile Japonya’nın ikinci büyük gazetesi olarak nitelendiriliyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.