Şampiyon Melekler, Japonya’da gündem oldu

Şampiyon Meleklerin hikayesi, Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından Asahi Shimbun’a manşet oldu.

Japonya’dan KKTC’ye gelen gazetenin medya ekibi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kurucu Üyeler Murat Aktuğralı ve Esra Özberkman ile röportaj yaptı.

Asahi Shimbun, Isıas Dava süreci ve ailelerin görüşlerine geniş ayırdı.

Asahi Shimbun, 1879 tarihinde yayın hayatına başladı.

Tirajı ve etkileşim alanı ile Japonya’nın ikinci büyük gazetesi olarak nitelendiriliyor.

