SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE…



Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana trafik kazasında, kazaya methaldar kamyon aracın yol içerisine devrilmesi sonucu, bahse konu anayolun Gazimağusaya gidiş istikameti Dörtyol kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır.

Kaza nedeniyle yol içerisine devrilen kamyon araç, yoldan çekilene kadar Gazimağusa’ya ulaşım, Dörtyol kavşağından itibaren Türkmenköy-Güvercinlik-Köprülü-Çayönü içerisindeki köy yolları sağlanmaktadır.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca Polisin trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur.