Sterlin 38’e, Euro 33’e dayandı

Türk Lirası döviz karşısında hızla erimeye devam ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin tarihin zirvesini görerek rekor seviyelere yükseldi.

Serbest piyasada kurların alış- satış fiyatları şöyle:

Dolar Alış: 29.40 Satış: 29.63

Sterlin Alış: 37.65 Satış: 37.95

Euro Alış: 32.70 Satış: 32.97



