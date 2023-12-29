Sterlin 38’e, Euro 33’e dayandı

Türk Lirası döviz karşısında hızla erimeye devam ediyor.
Dolar, Euro ve Sterlin tarihin zirvesini görerek rekor seviyelere yükseldi.
Serbest piyasada kurların alış- satış fiyatları şöyle:
Dolar Alış: 29.40 Satış: 29.63
Sterlin Alış: 37.65 Satış: 37.95
Euro Alış: 32.70 Satış: 32.97
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