banner583
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
16 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
61 0
 
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
20 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
46 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
32 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
42 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
41 0
banner661

Surlariçi’ne bayrak dikilmesi kararı iptal

banner476

Mağusa Surlariçi’ne beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi

banner666
Surlariçi’ne bayrak dikilmesi kararı iptal
 
Mağusa Kaymakamlığı tarafından, Mağusa Surlariçi’nde Ravelin üzerine beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi.
Kamuoyunda da kültürel yapının tahrip edileceği endişesiyle tepkiye neden olan kararın iptali Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Hatırlanacağı üzere; Mağusa İnisiyatifi, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının görmezden gelindiğini ve Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısının tahrip edildiğini açıklamıştı.
“Mağusa Surlariçi 2300 yılı aşkın tarihe sahip, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürel değerdir” diyen Mağusa İnisiyatifi, bu değerin korunmasının önemine dikkat çekmişti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.