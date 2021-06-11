Surlariçi’ne bayrak dikilmesi kararı iptal

Mağusa Surlariçi’ne beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi



Mağusa Kaymakamlığı tarafından, Mağusa Surlariçi’nde Ravelin üzerine beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi.

Kamuoyunda da kültürel yapının tahrip edileceği endişesiyle tepkiye neden olan kararın iptali Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Hatırlanacağı üzere; Mağusa İnisiyatifi, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının görmezden gelindiğini ve Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısının tahrip edildiğini açıklamıştı.

“Mağusa Surlariçi 2300 yılı aşkın tarihe sahip, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürel değerdir” diyen Mağusa İnisiyatifi, bu değerin korunmasının önemine dikkat çekmişti.

