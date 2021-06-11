Ankara’da temaslarda bulunan Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 150 km’lik yeni yol yapımı ve bu yolların yerli müteahhitlere verilmesi konusunu konuştuklarını ve çok sıcak bakıldığını vurguladı





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ankara temasları kapsamında önceki gün Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede iki bakan heyetleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türkiye’nin KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunun altını çizerek, “Ne mutlu bize ki yanımızda Anavatanımız vardır ve bu iş birliklerini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin KKTC’de birçok projesi olduğunu dile getiren Bakan Canaltay, bu projelerin hayat bulması, hızlanması ve daha birçok projenin yürütülmesi için Bakan Karaismailoğlu’nun gösterdiği desteğe, işbirliğine teşekkür etti.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşumuzu ve desteğimizi dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Adadaki kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenerek bölgede söz sahibi olması en önemli hedeflerimizdendir.”

Karaismailoğlu, iki ülke arasında 1988 -2020 yıllarını kapsayan karayolları alanındaki işbirliği kapsamında; KKTC’de 19 ayrı yol kesiminde 181 kilometre bölünmüş yol ile birlikte, 20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak, hizmete açtıklarını söyledi. Karaismailoğlu, bunun yanı sıra, 5 önemli karayolu ile ilgili yatırımların devam ettiğini dile getirdi.

TC ile KKTC arasında mevcut karayolu anlaşmalarını yenileyerek, 11 Şubat 2021’de Karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü’nü imzaladıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Karayolu anlaşmalarımızı 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC’de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz.”

KKTC’nin karayollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğinin güçlenerek devam ettiğine dikkat çeken Adil Karaismailoğlu, bu yıl imzalanan anlaşmalarla, iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ni kuracaklarını açıkladı ve “Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir” dedi.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında gemi arama kurtarma faaliyetleri ile KKTC’deki limanların özelleştirilmesi çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik’te ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı’nda 1. Etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Karaismailoğlu, şunları belirtti:

“İki ülke arasında yayıncılık ve haberleşme alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Yeni Türkiye’nin yeni sembolü olan Çamlıca Kulesi’nin gerek mühendislik gerekse haberleşme kabiliyeti açısından katkılarının ne kadar önemli olduğuna ilerleyen günlerde hep birlikte şahit olacağız.”

Karaismailoğlu son olarak, “Daha yapacak çok işimiz var, durmadan yola devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ankara temasları kapsamında dün Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Öte yandan Haber Kıbrıs canlı yayınına telefon aracılığıyla bağlanan Bakan Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Özellikle 322 km’lik köy yollarının Türkiye’de ihaleye çıkılması ve yerli müteahhitlerin bu noktada iş yapamamasının yarattığı huzursuzluğun görüşmede ele alındığını belirten Canaltay şöyle devam etti:

“Bizim 2021-2030 master planımız var. Ancak 2030 yılına kadar bekleyemeyiz.. Bu nedenle 150 km’lik yeni yol yapımı ve bu yolların yerli müteahhitlere verilmesi konusunu konuştuk. Sayın Bakan çok sıcak baktı bu fikre fiyatların eşitliği konusunu gündeme geldi. Çalışma grupları kurarak bu ve buna benzer konuları görüşme kararı aldık”

