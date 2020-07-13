“Süre 2 gün sonra doluyor, İmar Planı ne olacak? “

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşik Kurulda onaylanmasının ardından 30 Aralık 2019’da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gereken Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hükümet ortaklarının süreci siyasi ve ticari rant rekabetine dönüştürmesi nedeniyle 6 aylığına ertelendiğini anımsatarak, “Süre 2 gün sonra bitiyor, İmar Planı ne olacak” diye sordu.

Meclis’te yaptığı konuşmada konuyu gündeme getirerek 6 aylık sürede ne yapıldığını soran Özyiğit, “2 gün sonra ne olacak, Emirname’nin süresi yine mi uzatılacak, yoksa İmar Planı hayata mı geçirilecek, Sn. Başbakan bu konuda açıklama yapmalıdır” dedi.