Lefkoşa'da Macila Kazandı

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası bu hafta sonu 11-12 Temmuz tarihlerinde Limasol Sigorta ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirilirken, yarışı eski Ralli Şampiyonlarından ve 2019 Sezonu ikincisi Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi birinci sırada tamamlarken; Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı ikilisi üçüncü sırada tamamladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nı bu hafta sonu 11-12 Temmuz tarihlerinde Limasol Sigorta ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Ralli, 12 Temmuz Pazar günü, yarışın başladığı yer olan Uray Sokak’ta Papa Bar ve Canteen Sandwich Bar önünde son buldu.

2 gün süren ve toplam 61 kilometrenin geçildiği Limasol Sigorta Rallisi’nde ilk gün toplam 25 araç start alırken, ikinci gün 12 araç yarıştı, 9 araç finiş gördü. Yarışı, eski Ralli Şampiyonlarından ve 2019 Sezonu ikincisi Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi birinci sırada tamamlarken; Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı ikilisi üçüncü sırada tamamladı. Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem, Özhan Karaduman-Birgen Karaduman ve Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilileri ise yarışı tamamlayamadı.

12 Temmuz Pazar gün son bulan Rallide ekipler sırasıyla Kanlıköy, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını ikişer kez geçip Uray Sokak önünde finiş gördü.

Fikri Macila-Doğa Koyuncu Skoda Fabia R5 ile hızlı başladı

Genel Klasman'da Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi ilk kez yeni aracıyla yarıştığı Skoda Fabia R5 ile yarışı birinci sırada tamamlarken, Mitsubishi Lancer Evo VI ile Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi ise Mitsubishi Evo Lancer III ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sınıf 1'de birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk olurken, ikiliyi, Selen Bilgimer- Sabahattin Dağlı ve Hüseyin Arabulucu-Gökhan Bolatçıoğlu ikilileri takip etti.

Sınıf 2'de birinci Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi birinci olurken, Sınıf 4'te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf N'de Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır ikilisi yarışı önde tamamladı. Sınıf T2'de Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar ikilisi sınıflarında birinci olurken, Sınıf R'de Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu ikilisi birinci, Celal Erülkü-Buğur Kambillili ikilisi ise ikinci oldu.

Gençler kategorisinde ise birinci Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu olurken ikinci ise Celal Erülkü-Buğur Kambillili oldu.

Şampiyona Tırmanma ile devam edecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Şampiyona, 8 Ağustos'ta devam Tırmanma Yarışı ile devam edecek.