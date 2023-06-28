Sunat Atun seçim öncesi Hacca gitti

UBP’nin kritik bir ara seçime girmesine rağmen, UBP milletvekili Sunat Atun’un seçim öncesi bir kez daha hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gittiği öğrenildi.
Sunat Atun’un geçmişte de birçok kez Hacca gittiği biliniyor.
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