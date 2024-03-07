"Suçların artması üzüyor"

Meclis Başkanı Töre, cezaevinin dolup taştığına dikkat çekti ve ülkede yaşanan suçların artmasının kendilerini üzdüğünü söyledi

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Töre, bu kapsamda ilk ziyaretini Girne Kaymakamlığına yaptı.Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu ve görevli personel tarafından karşılanan Töre, Kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Girne’de yaşayan ciddi bir nüfus olduğunu kaydeden Töre, Girne’yi daha yaşanabilir hale getirmenin görevleri olduğunu söyledi.Töre, Girne’nin doğusunda bulunan Çatalköy, Acapulco, Girne yollarının tamamlanmasının ardından bölgede rahatlama olacağını ifade ederek, en önemlisinin dağ yolunda yapılacak çalışma olduğuna vurgu yaptı. Töre, hükümetin gerekli adımları atacağını kaydetti.Meclis Başkanı Töre, Girne Kaymakamlığında görevli personel ile de sohbet ederek, KKTC ve Türkiye bayraklı flamaları hediye etti.Meclis Başkanı Töre, temasları kapsamında Girne Polis Müdürlüğünü de ziyaret etti. Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre, birimleri ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ziyarette yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı Töre’yi aralarında görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Girne Polis Müdürlüğü olarak devletin huzuru ve halkın güvenliği için görevlerini ifa ettiklerini söyledi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Girne’de nüfus ve turizm faaliyetlerinin çok ciddi şekilde arttığını ifade ederek, polise daha fazla görev düştüğünü kaydetti.Cürümleri önlemenin devletin boynunun borcu olduğunu belirten Töre, polisin bu bağlamda dürüst ve cesur olarak üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yaptığını ifade etti. Cezaevinin dolup taştığını kaydeden Töre, ülkede yaşanan suçların artmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.Töre, bir sonraki ziyaretini Girne İtfaiyesine gerçekleştirdi.Meclis Başkanı Töre, Girne temaslarının sonunda Çarşamba Pazarını ziyaret etti.