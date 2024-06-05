Karavan ve ağaçlar kül oldu

Gazimağusa'da Tır Parkı'nın arka bölgesinde bulunan karavanların bulunduğu yerde yangın çıktı. Yangında bir karavan araç ve bazı ağaçlar tamamen yandı

Gazimağusa'da 2 buçuk mil bölgesinde tır parkının arka bölgesinde bulunan karavanların bulunduğu yerde dün yangın çıktı. Bir karavan bir araç tamamen yandı. Bazı karavanlar hasar gördü. Bölgede bulunan ağaçlar da yandı.Yangının tamir için getirilen bir karavanda yaşanan tüp gaz nedeniyle çıktığı iddia edildi.Yangın, Gazimağusa İtfaiyesi tarafından söndürüldü.