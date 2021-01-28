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"Şu ana kadar 32 pozitif vaka daha tespit edildi"

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"Şu ana kadar 32 pozitif vaka daha tespit edildi"
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ali Pilli,  dün açıklanan 52 vakanın ardından, şu ana kadar 32 pozitif vakanın daha tespit edildiğini açıkladı, “vakalar ciddi şekilde artmaya başladı” dedi.

Halka seslenen Sağlık Bakanı Pilli, “Artık herkes üzerine düşen görevi yapsın. Bireysel tedbirler çok önemli. Tedbirlerin arttırılması gerektiğine inanmaktayım” şeklinde konuştu.

Pilli, tüm parti başkanlarının Meclis Genel Kurulu sonrasında toplanıp, ek tedbirler konusunda bir görüşme yapmasını “Sağlık Bakanı olarak talep ettiğini” ifade etti.

Pilli, başta ana muhalefet partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman olmak üzere, tüm siyasi parti başkanlarına, gösterdikleri ve gösterecekleri sağduyudan dolayı teşekkürlerini iletti. 

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