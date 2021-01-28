Bu akşamdan itibaren ülke genelinde kapanma

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Cumhuriyet Meclis’inde tüm parti başkanlarına yaptığı acil toplantı yapma çağrısı sonrasında parti başkanları toplanarak tam kapanma kararına onay verdiği iddia edildi.

Meclis’ten ulaşan bilgilere göre bu akşam saat 8'den itibaren bütün ülkenin, pazartesi günü saat sabah 5'e kadar kapalı olmasına onay verildiği kaydedildi.

