St. Hilarion’da yürek burkan manzara

St. Hilarion kalesindeki kafeteryada meydana gelen yangının zararı, gün ağarınca ortaya çıktı. Kafeteryanın çatısı ve zemini tamamen yandı

St. Hilarion Kalesi’ndeki kafeteryanın önceki akşam saatlerinde yanmasıyla ortaya çıkan hasar, dün netleşti.Yangında kafeteryanın ahşap çatısı ve zemininin tamamen yandığı, ancak alevlerin diğer bölümlere sıçramasının önlendiği görüldü.Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkilileri ve ekipleri, dün sabah saatlerinde St. Hilarion Kalesi’nde incelemelerde bulundu.Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced ve Dairenin Girne Şube Amiri Gözem Gökhan, St. Hilarion Kalesi’nde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.Nazım Ced, yangının, yakında paratoner olmasına rağmen yıldırım düşmesi sonucu çıktığını, görgü tanıklarının yangının çıktığı yere 3-4 kez yıldırım düştüğünü teyit ettiğini söyledi. Göreve önceki gün başladığını ve böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Nazım Ced, yangının önce çatıda çıktığını da kaydetti. Ced, yangın sırasında pandemiden dolayı kafeteryanın kapalı olmasının, elektrik olmayışının, yangının büyümemesi açısından avantaj olduğunu bildirdi.Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, hasar tespiti çalışmalarının başladığını, yanan bölümün projesinin Dairenin arşivinde bulunduğunu ve alevlerin yok ettiği yerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden yapılacağını belirtti.Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Şube Amiri Gözem Gökhan, yangınla ilgili ilk bilginin bölgedeki askeri birlikten geldiğini ifade etti ve olayı duyar duymaz bölgeye ulaştıklarını kaydetti. Asker, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiğini belirten Gözem Gökhan, yangının kafeterya bölümüyle, bina duvarının iç kısmıyla sınırlı kaldığını söyledi. Kafeteryadaki eşyaların ve işletmecinin kişisel eşyalarının yandığını anlatan Gözem Gökhan, kafeteryanın yakınında bulunan müze bölümünün veya kalenin kendisinin tarihi eser olarak hasar görmediğini vurguladı. Gökhan, yanan bölümde herhangi bir tarihi eser de bulunmadığının altını çizdi.Eski Eserler Dairesi Girne Şube Amiri Gözem Gökhan, yanan alanda hasar tespiti sonrası alanda hızlı bir temizlik yapılacağını, daha sonra da projenin çıkarılarak hızlı bir şekilde harekete geçileceğini söyledi.Ced ve Gökhan, kalenin konumu nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğüne de dikkat çekerek itfaiye, asker ve Sivil Savunma ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için olağanüstü bir çaba gösterdiklerine de vurgu yaparak teşekkür etti. Ced ve Gökhan, kafeterya yenilenirken söz konusu alanda daha etkili bir yangın söndürme sistemi kurulması için de harekete geçeceklerini bildirdi.1995’teki büyük yangında da, önceki gün yanan bölüm ve yanındaki bazı bölümler yanarak hasar görmüştü.