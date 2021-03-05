Girne’ye nefes olacak proje

Girne’de Ciklos mevkiinde bulunan 170 dönümlük orman arazisi, rekreasyon alanı yapılacak



Girne’de Ciklos mevkiinde bulunan 170 dönümlük orman arazisi, rekreasyon alanı yapılması amacıyla Girne Belediyesi’nin kullanımına devredildi.

Bu çerçevede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü tarafından protokol imzalandı.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Orman Dairesi’nin mülkiyetinde bulunan arazinin, imzalanan protokolle Girne halkına ve Girne çevresinde yaşayanlara güzel bir alan yaratılması amacıyla belediyeye devredildiğini söyledi.

Girne’de rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Güngördü, “ Özellikle bu dönemde, insanların kapalı mekanlardan ziyade açık mekanlarda dolaşma ihtiyacı çok önemlidir”dedi.

Güngördü, Orman Dairesi ile iş birliği içinde kente yaraşır bir alan yaratılacağını ifade ederek, alanın yürüyüş ve rekreasyon alanı olarak düşünüldüğünü, adanın bitki örtüsüne uygun ağaçların belli bir program çerçevesinde dikileceğini ve çocukların da burayı ziyaret edip doğayı tanıma imkânı elde edeceklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu da, Girne’nin KKTC’nin en güzel şehirlerinden biri olmakla birlikte, en çok betonlaşan şehirlerinden de olduğu gerçeğine dikkat çekerek, rekreasyon alanıyla Girne halkına nefes alma yeri yaratılmış olacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Güngördü’nün Orman Dairesi ile birlikte şehir halkının ihtiyaç duyduğu yürüyüş alanı oluşturma, sosyalleşme ve doğayla iç içe olma ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yürütmüş oldukları çalışmaları desteklemek adına protokolün imzalandığını ifade etti.



