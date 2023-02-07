Sporcu kafilemiz için endişeli bekleyiş

Müsabakalar için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız erkek ve yıldız kız voleybol takımları, bulundukları otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Öğrencilerin ailelerinin bölgeye ulaşımı için dün uçak ve gemiler kaldırıldı

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası KKTC'den bu bölgelere giden sporcu kafileleri endişe kaynağı oldu.

Yıkıldığı haberi gelen Adıyaman Grand Isias Otel'de kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (TMK) yıldız erkek ve yıldız kız voleybol takımları ile ilgili bekleyiş sürüyor.

Eldeki bilgiler net değil. Başbakan Ünal Üstel, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kafilenin toplam 42 kişi olduğunu açıkladı. Kız ve erkek 12'şer öğrenci ve 2'şer öğretmenden 28 kişilik sporcu ekibiyle birlikte 15 kişilik veli grubu Adıyaman'da bulunuyordu. Adıyaman Grand Isias Otel'de hangi isimlerin kaldığı bilinmiyor.

Türkiye liseler arası voleybol erkek maçları için Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımı oyuncuları öğrenciler ile kafiledeki öğretmenlerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı oyuncuları deprem sonrasında kaldıkları öğretmenevinden dışarıya çıkarıldıkları ve geceyi dışarda geçirdi.

Oyuncuların daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından gösterilen güvenli bölgeye alındıkları öğrenildi.

Bakanlar Kurulu ise, Türkiye’de 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi gündemiyle olağanüstü toplandı.

Türkiye’ye hem arama kurtarma ekiplerinin hem de spor müsabakaları için Türkiye’de bulunan öğrencilerin ailelerinin ulaşımı için uçak ve gemiler kaldırılması kararı alındı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs’tan depremzede yakınları ve destek ekiplerini taşıyan uçak, 17.00 itibariyle dün KKTC’den Adıyaman’a gitti.

Adıyaman’a giden uçakta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığından bir acil durum ekibi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC AKUT’tan arama kurtarma ekipleri ile sportif müsabaka için Adıyaman’a giden öğrenci velileri bulunuyor.

Pegasus Hava Yollarından özel olarak kiralanan uçakla bölgeye giden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu "Çocukları almadan dönmeyeceğim, tüm kafile döndükten sonra yurda geri döneceğiz. İnşallah güzel haberler ile döneriz” dedi.

Türkiye’deki depremin ardından Adıyaman’da bulunan Canbulat- Özgürlük Ortaokulu kafilesi depremden olumsuz etkilenmedi.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan 14 öğrenci ve 2 öğretmen de voleybol maçları için Adıyaman’da bulunuyordu. Durumları iyi olan kafile Ankara üzerinden adaya gelecek.

