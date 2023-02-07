KKTC’den ekipler yardıma koştu

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine doktor, hemşire ve paramedikten oluşan acil yardım ekibi gönderdi. Sivil Savunma da, 40 personel ve 8 tam donanımlı arama-kurtarma aracıyla deprem bölgesine gitti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli şekilde hissedilen deprem felaketinin acısını derinden hissettiklerini belirterek, deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın doktor, hemşire ve paramedikten oluşan acil yardım ekibinin gönderildiğini açıkladı.

SİVİL SAVUNMA EKİBİ DE GİTTİ

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından, arama kurtarma alanında eğitimli 40 personel ile birlikte 8 tam donanımlı arama-kurtarma aracı deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır edildi.

30 kişiden oluşan birinci ekip, 8 arama-kurtarma aracıyla birlikte Girne Limanı’ndan dün saat 12.00’da Taşucu Limanı’na ulaşmak üzere hareket etti.

Ekip, Türkiye’ye ulaşmasının ardından AFAD’la koordineli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde görev yapacak.

Yine öğle saatlerinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) deprem arama-kurtarma ve yardım ekibi havayoluyla Gaziantep’e gitti.

