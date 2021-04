Orkide Yürüyüşü, bu kez bireysel yapıldı. 4 kilometrelik bir mesafeyi yürüdüklerini paylaşan katılımcılar arasında yapılan çekilişte 10 kişi Telsim tarafından Mi Band 5 kazandı

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü, bu yıl pandemi koşullarından dolayı dijital ortamda ve bireysel gerçekleşti.Bu yıl 18’incisi düzenlenen KAV Orkide Yürüyüşü, 5-31 Mart tarihleri arasında Telsim ana sponsorluğunda yapıldı.“Söz konusu kanserse her koşulda bir aradayız” sloganıyla bireysel yapılan yürüyüşe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.Yürüyüş; katılımcıların, 4 kilometrelik bir mesafeyi yürüdüklerine dair fotoğrafı #Orkideyuruyusu başlığı (hashtag) ile paylaşıp en az 3 kişiyi etiketlemeleri ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşmalarıyla gerçekleşti.18. Orkide Yürüyüşü’ne katılanlar arasında yapılan çekilişle 10 kişi Telsim tarafından Mi Band 5 kazandı. Kazananlara hediyeleri Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai tarafından verildi.18. Orkide Yürüyüşü'ne katılarak Mi Band 5 kazanan 10 talihlinin isimleri şöyle: Mustafa Doğru, Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Can Gazi, Zalihe Tahsinsoy, Asuman Özel, Sıla Kanlıçay, Merve Basmacı, Engin Alasya, Denise Phillips ve Jonathan Hall-Smith.Kanser Araştırma Vakfı’nın gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü kanser konusunda halkı bilinçlendirmeyi, kansere karşı farkındalık yaratmayı ve erken teşhisin önemini vurgulayarak sağlıklı yaşama yönlendirmeyi amaçlıyor.Vakfa yapılan her bağış, KKTC’de çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılıyor.