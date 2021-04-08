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Vurgun ve eziyet düzeni...

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz haftalarda online alış-veriş yöntemiyle Türkiye’den aldığı bazı eşyalar için değeri kadar ülkede ödeme yaptığını ifade ederek isyanın bizlerle paylaştı.

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Vurgun ve eziyet düzeni...
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Vatandaşımız Antalya’dan on-line bir alışveriş yaptığını ve bu alış-verişin toplam değerinin 275 TL olduğunu belirterek “Haftalardır kargodan haber bekliyorum. Baktım ses yok, sorayım dedim, meğer 7 gün önce gelmiş! "Göndermeyecek misiniz" dedim, "gümrüğe takıldı, siz gelip işlemleri takip edeceksiniz" dediler!” diyerek durumu anlattı.
Kargoya gittiğini, 30'u navlun 141 TL kargo parası burada kendisinden  aldıklarını belirten vatandaşımız  “Daha sonra ürünü almak için oradan gümrüğe gittim. Orada da 275 TL'lik ürüne 114 TL (%40) ödeme yaptım.  Ayrıca, online faturanın çıktısını ekrandan gösterme kabul etmediler ve aynı binada özel bir firmanın ofisine yönlendirdiler! Ona da bir çıktı için 20 TL ödedim. Ve ürünümü teslim aldım” dedi.
Bu işlemlerin sonunda 275 TL'lik ürüne, tam 275 TL masraf ödediğini anlatan vatandaşımız  “Paketçiğimi alıp arabama binerken kime kızayım diye söylendim; en iyisi kendine! Özeliyle, devletiyle vurgun ve eziyet düzeninde on-line alışveriş neyine” diyerek bu düzene isyanını dile getirdi
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