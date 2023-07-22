“Söz değil adalet istiyoruz!”

Türkiye'deki deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC kafilesinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, “Çocuklarımız, sadece törenlerde anılacak ve sonrasında unutulacak bir araç olmamalıdır” dedi ve söz değil adalet istediklerini belirtti



"Çocuklarımız, göz göre göre, toplu bir cinayetin kurbanları oldu." diyen Yiğittürk, İSİAS Otel’de yaşananların ihmal değil, aksine mal sahipleri ve izin verenlerin eliyle yarattığı ortak bir felaket olduğunu ifade etti.

20 Temmuz törenleri sırasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında Şampiyon Melekleri anmasını olumlu bulduklarını fakat yetmediğini vurgulayan Yiğittürk, "Çocuklarımız, sadece törenlerde anılacak ve sonrasında unutulacak bir araç olmamalıdır. Her iki devletin en üst düzeydeki isimleri çocuklarımızı anıyor ve anımsıyorsa, bunun önümüzdeki yargı sürecine ivme katacak bir ışık olarak yansımasını diliyoruz." dedi.

Yiğittürk’ün paylaşımı şöyle:

"“Şampiyon Melekler” diyoruz, onlar bizim evlatlarımız, hepimizin ortak acısı ve tek amacımız adalet.

Biliyorsunuz, gecikmiş adalet, adalet değildir.

Çocuklarımız, göz göre göre, toplu bir cinayetin kurbanları oldu.

İSİAS Otel’de yaşananlar ihmal değil, aksine mal sahipleri ve izin verenlerin eliyle yarattığı ortak bir felakettir.

20 Temmuz törenleri sırasında, Sayın Ersin Tatar ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında Şampiyon Melekleri andı.

Bunu olumlu görmekle birlikte, yetmediğini düşünüyoruz.

Çocuklarımız, sadece törenlerde anılacak ve sonrasında unutulacak bir araç olmamalı…

Her iki devletin en üst düzeydeki isimleri çocuklarımızı anıyor ve anımsıyorsa, bunun önümüzdeki yargı sürecine ivme katacak bir ışık olarak yansımasını diliyoruz.

Adalet henüz yerini bulmadı.

Bizi hayata bağlayan, yaşam motivasyonumuzu ayakta tutan yegane unsur, kumdan bir otel yaparak, çocuklarımızı bizden alan herkesten hesap sorulmasıdır.

Bunun takibi de devletin en üst düzeyinde yapılmalıdır.

Beklentimiz, sadece sözde değil, özde de adalet mücadelemize daimi destek verilmesidir.

Söz değil adalet istiyoruz!

Türkiye'deki deprem felaketinde Adıyaman İsias Otel'de bulunan ve hayatını kaybeden KKTC kafilesinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, gecikmiş adaletin adalet olmadığını vurgulayarak söz değil adalet istediklerini belirtti."Çocuklarımız, göz göre göre, toplu bir cinayetin kurbanları oldu." diyen Yiğittürk, İSİAS Otel’de yaşananların ihmal değil, aksine mal sahipleri ve izin verenlerin eliyle yarattığı ortak bir felaket olduğunu ifade etti.20 Temmuz törenleri sırasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında Şampiyon Melekleri anmasını olumlu bulduklarını fakat yetmediğini vurgulayan Yiğittürk, "Çocuklarımız, sadece törenlerde anılacak ve sonrasında unutulacak bir araç olmamalıdır. Her iki devletin en üst düzeydeki isimleri çocuklarımızı anıyor ve anımsıyorsa, bunun önümüzdeki yargı sürecine ivme katacak bir ışık olarak yansımasını diliyoruz." dedi.Yiğittürk’ün paylaşımı şöyle:"“Şampiyon Melekler” diyoruz, onlar bizim evlatlarımız, hepimizin ortak acısı ve tek amacımız adalet.Biliyorsunuz, gecikmiş adalet, adalet değildir.Çocuklarımız, göz göre göre, toplu bir cinayetin kurbanları oldu.İSİAS Otel’de yaşananlar ihmal değil, aksine mal sahipleri ve izin verenlerin eliyle yarattığı ortak bir felakettir.20 Temmuz törenleri sırasında, Sayın Ersin Tatar ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında Şampiyon Melekleri andı.Bunu olumlu görmekle birlikte, yetmediğini düşünüyoruz.Çocuklarımız, sadece törenlerde anılacak ve sonrasında unutulacak bir araç olmamalı…Her iki devletin en üst düzeydeki isimleri çocuklarımızı anıyor ve anımsıyorsa, bunun önümüzdeki yargı sürecine ivme katacak bir ışık olarak yansımasını diliyoruz.Adalet henüz yerini bulmadı.Bizi hayata bağlayan, yaşam motivasyonumuzu ayakta tutan yegane unsur, kumdan bir otel yaparak, çocuklarımızı bizden alan herkesten hesap sorulmasıdır.Bunun takibi de devletin en üst düzeyinde yapılmalıdır.Beklentimiz, sadece sözde değil, özde de adalet mücadelemize daimi destek verilmesidir.Söz değil adalet istiyoruz! #isiasortakdavamız