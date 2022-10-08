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Soutzi’nin ülkeye girişi yasaklandı

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Askeri yasak bölgeyi fotoğrafladığı gerekçesiyle bir ay hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi cezasını tamamladı ve serbest bırakıldı Soutzi’nin Kıbrıs’ın kuzeyine girişi yasaklandı

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Soutzi’nin ülkeye girişi yasaklandı

Askeri yasak bölgeyi fotoğrafladığı gerekçesiyle tutuklanan ve bu kapsamda 1 ay süreyle hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi cezasını tamamladı, dün serbest bırakıldı.
Soutzi’nin serbest bırakıldığını, kardeşi Savvas Soutzi, “nihayet” yazılı bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Andreas Soutzi’nin mahkeme kararı olmaksızın, İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı edildiği ve Kıbrıs’ın kuzeyine girişinin yasaklandığı öğrenildi.
Soutzi’nin avukatı Öncel Polili, mahkemenin “sınır dışı edilmesi” yönünde bir karar üretmediğini, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda “KKTC’ye girişinin yasaklandığını, yasaklı listesine alındığını” söyledi.
Cep telefonundaki askeri bölge fotoğrafları nedeniyle, Türkiye medyası tarafından “casus” olarak lanse edilen Soutzi’nin yargılandığı mahkemede, yargıç  “sanığın askeri yasak bölgeyi fotoğraflarken kötü bir niyeti olmadığını ve hatıra amaçlı fotoğrafladığını, hiçbir askeri unsur, teçhizat ve birliği veya hareketini kaydetmediğini, bu fotoğrafları başka bir suçu işlemek için kullanmayacağına kanaat getirildiğini” ifade etmişti.
 

Soutzi’nin serbest bırakıldığını, kardeşi Savvas Soutzi, “nihayet” yazılı bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu
 
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