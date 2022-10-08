Personele cinsel saldırı

Gazimağusa’da bir iş yerinde çalışanına cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı



Gazimağusa Suriçi’ndeki iş yerinde çalışanını yanağından öpüp bacağından okşadığı gerekçesiyle tutuklanan isminin baş harfleri Y.K., mahkemeye çıkarıldı. Y. K., aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, Gazimağusa’da iş yerinde, yanında çalışan kadına sarılıp yanaklarından öpüp, bacaklarını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Tanık polis, şikâyet üzerine tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmasının yeni olup, tanıklardan ifade temin edeceğini belirtti ve mahkemeden süre istedi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



