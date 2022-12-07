Sosyal medyanın öldüren akımı!

Çocuklar “Karartma Mücadelesi” (Blackout Challenge) trendinin peşinden gidiyor



Sosyal medyada kısa sürede çocuklar arasında nefessiz kalma sürelerini yarıştırdıkları meydan okuma Karartma Mücadelesi (Blackout Challenge) popüler olmayı başardı. Dünya genelinden 12 yaş altı ile yaşları 13 ve 14 arasında değişen çocukların bu akım nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Aileler akımın popüler olduğu uygulamaya dava açmaya başladı.

Sosyal medyada son birkaç yıl içinde popüler olan Karartma Mücadelesi (Blackout Challenge) akımı aileleri endişelendirmeye devam ediyor. Akıma göre dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, bayılana kadar kendilerini ev eşyalarıyla boğuyor, bilinçlerini yeniden kazandıkları adrenalin patlaması anlarını filme alıyor ve ardından videoları sosyal medyada paylaşıyorlardı. Çocuklar arasında yaygın olan bu akım ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bilinç kaybının yaşanması ve uzun süre nefessiz kalmak temelindeki akımdan uzak tutulması konusunda uzmanlar aileleri uyardı.