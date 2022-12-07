banner875
banner885
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
22 0
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
5 0
 
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
14 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
18 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
29 0
30 0
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
11 0
banner878
banner887

Karma yem fiyatlarında indirim

banner476

banner825
Karma yem fiyatlarında indirim
banner892
Toprak Ürünleri Kurumu  (TÜK) karma yem fiyatlarında indirim yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu hayvancıların desteklenmesi için indirime gittiği karma yeminlerin yeni fiyatı bugünden itibaren geçerli olacak.
Buna göre, 50 kilogramdan oluşan karma yemlerin yeni fiyat listesi şöyle:
“Sığır Besi Geliştirme Yemi- 15 Protein; Peşin Fiyatı 400 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 410 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 420 TL.
Sığır Besi Bitirme Yemi-15 Protein; Peşin Fiyatı 410 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 420 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 430.
Sığır Sütü Yemi-19 Protein Peşin Fiyat 430 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 440 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 450 TL
Sığır Süt Yemi- 21 Protein Peşin Fiyat 460 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 475 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 490 TL.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.