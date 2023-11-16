banner913
banner932
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
11 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
22 0
 
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
42 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
21 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
31 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
banner964
banner985

SOS Çocukköyü Derneği’nde tüzük değişikliği yapıldı

banner476

SOS Çocukköyü Derneği’nin 27’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tüzük değişikliği sonrasında ise mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yedek Üyeleri oy birliği ile yeniden seçildi

banner974
SOS Çocukköyü Derneği’nde tüzük değişikliği yapıldı
banner971
 SOS Çocukköyü Derneği’nin 27’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Faaliyet raporu ile mali raporun sunulması ve mali raporun aklanmasının ardından dernekler yasasına uygun olacak şekilde tüzük değişikliği yapıldı.
Tüzük değişikliği sonrasında ise mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yedek Üyeleri oy birliği ile yeniden seçildi.
SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter toplantıda bir konuşma yaparak kendilerine iki yıl daha bu görevi veren tüm üyelere teşekkür etti. Akter, halkın duyarlılığının yanında gece gündüz demeden çocuklar ve gençler  için emek ortaya koyan bir ekip çalışmasının arka plandaki önemine işaret etti.
Yönetim kurulunda iki yıl daha görev yapacak isimler ve görevleri şöyle:
“Buğra Akter – Yönetim Kurulu Başkanı, Dervişe Çerkez Güryel – Asbaşkan, Amber Ciddi Arabacı – Genel Sayman, Fevzi Özersay – Genel Sekreter, Hasan Arman – Faal Üye, Mirela Gruenther-Decevic - SOS KDI Temsilcisi”.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.