Eryener, sevenlerini üzdü

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Serdarlı, sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı sakini Erdal Eryener dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Eryener’in cenazesi, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.