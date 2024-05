SOS Çocukköyü Derneği: “Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız”

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların güven içinde, sevgi ve saygı temelinde yetişmesi için bireylerin, ailelerin, toplumun ve hükümetlerin çok önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.” ifadesine yer vererek tüm topluma çağrıda bulunan SOS Çocukköyü Derneği, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin ortak hareket edebilmesi sayesinde her çocuğun güvenli ve besleyici bir aile ortamında büyüyebileceğine dikkat çekti.



Dünyada her 10 çocuktan biri ebeveyn bakımını kaybetmiş durumda



SOS Çocukköyü Derneği’nin 1 Haziran “Dünya Çocuk Günü” nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Bugün dünya çapında yaklaşık 220 milyon çocuğun, yani 10 çocuktan 1‘inin ebeveyn bakımını kaybettiği ya da ebeveyn bakımını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. Bunun etkisi genellikle bir ömür boyu sürüyor ve maalesef tekrar eden zararlı bir döngüde nesilden nesile aktarılabiliyor. Her an, hep birlikte bu döngüyü kırmak ve önlemek için doğru andır.

Bu yıl SOS çocuk köyleri, ebeveyn bakımına sahip olmayan veya bu bakımı kaybetme riskiyle karşı karşıya olan çocuklar ve gençler için küresel bir hareketin 75. yılını kutluyor. 138 ülke ve bölgede aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski olan çocuklara bakım ve destek veriyor.

Ülkemizde SOS Çocukköyü Derneği, çocukların, seslerini kaybettikleri yerde tekrar bulmalarına yardımcı oluyor. Güvenme ve bağ kurma yeteneklerini kaybettikleri anda, onlara ait oldukları bir yer olduğunu gösteriyor. İnançlarını kaybettiklerinde, hayatta tutunabilmeleri için cesaretlendiriyor ve hayat becerilerini geliştiriyor.



“Çocuklar için mücadelemize yılmadan devam edeceğiz”



Hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin ortak hareket edebilmesi sayesinde, her çocuk güvenli, besleyici bir aile ortamında büyüyebilir. Çocuk haklarının güvence altına alındığı ve çocukların geleceklerinin umut ve fırsatlarla dolu olduğu bir dünya ancak herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği takdirde mümkündür.

Devlet yetkilileri başta olmak üzere, tüm toplumumuza çağrımız, çocukların yüksek refahı için yaptığımız çalışmalarımızda bizimle birlikte el ele yürümeleridir. Derneğimiz, tek başına bir yere kadar etki edebilir ama tüm toplumun desteğiyle ideal değişimi yaratabiliriz.

Ülkemizde birçok alanda çocukların birebir etkilendiği birçok ortamda yenilenmeye ve önleyici çalışmalara ihtiyaç vardır. Tüm çocukların ihtiyaçlarının görüldüğü ve karşılandığı günlerin kısa zamanda gelmesini dileriz. O zaman çocuklarımız için belirlenen bu özel günü coşkuyla kutlama cesaretimiz olacaktır. Günümüz koşullarında umutlarımıza tutunarak, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü’nü kutlar, onlar için mücadelemize her zaman yılmadan devam edeceğimizi bildiririz.”