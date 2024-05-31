Dinçyürek'ten anlamlı mesaj: “O sizi tüketmeden siz onu terk edin”

Sağlık Bakanı Dinçyürek "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her gün 22 bin, bir yılda ise 8 milyondan fazla kişi tütün ürünleri kullanımından dolayı oluşan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak “O sizi tüketmeden siz onu terk edin” dedi. Dinçyürek, sigarayı bırakmak isteyenlerin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne başvurabileceğini vurguladı.

Dinçyürek mesajında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılından beri tütün ile tütün ürünlerine bağlı önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkat çekebilmek amacıyla ilan edilen bu özel günün önemine vurgu yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her gün 22 bin, bir yılda ise 8 milyondan fazla kişinin tütün ürünleri kullanımından dolayı oluşan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Dinçyürek bu ölümlerin 7 milyonundan fazlasının doğrudan tütün ürünleri kullanımının sonucu olduğunu, 1,2 milyondan fazla kişinin ise tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bakan Dinçyürek, tütün ürünleri ve elektronik sigaraların bağımlılığını, toplumsal zehirlenme vakalarının en öldürücüsü olarak nitelendirerek, tütün ürünleri içinde bulunan 4 binden fazla kimyasalın kansere yol açtığını ve vücut için zehirli etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Dinçyürek, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngörülerine göre dünyadaki çocuk nüfusunun yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş havada nefes aldığını ve her yıl 65 bin çocuğun pasif maruziyetin sebep olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi. Ayrıca, hamilelik sürecinde tütün ürünü kullanmanın bebekler için hayat boyu devam edecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

Bakan Dinçyürek, gerek dünyada gerekse Türkiye'de en yaygın tüketilen bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi. Tütün ürünü kullanımının, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde kansere sebep olduğunu belirtti.

Tütün endüstrisinin kârını artırmak ve yeni tüketiciler kazanmak için tütün mamullerinde çeşitlilik oluşturduğunu belirten Dinçyürek, yeni nesil tütün ürünleri arasında elektronik sigara olarak da tabir edilen e-sigaraların bulunduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, çocuklar ve gençlerin yetişkinlere oranla çok daha fazla e-sigara kullandığını ve 13-15 yaş arasındaki 37 milyon gencin tütün kullandığının tahmin edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2024 yılı için 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü” temasını “Çocukları tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak” olarak belirlediğini açıkladı.



"Sigarayı bırakmak isteyenler Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne başvurabilir"



Bakan Dinçyürek, bakanlığa bağlı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde “Sigarayı Bırakma Polikliniği”nin mevcut olduğunu ve sigarayı bırakmak isteyen kişilerin müracaat edebileceğini belirtti.

Son olarak, tütün ürünlerinden ve bağımlılıktan kurtulmanın sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok kazanç sağlayacağını vurgulayan Dinçyürek, tütün ürünü kullanımının ne kadar erken bırakılırsa, vücudun iyileşme ve kendini onarım sürecinin de o kadar hızlı olacağını belirtti. Ayrıca, çevredeki bireylerin, özellikle de çocukların pasif sigara dumanından korunmasının büyük kazanç sağlayacağını ve gezegenimizin sınırlı su, toprak, ağaç gibi kaynaklarının korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

