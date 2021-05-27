“Soruşturma makamı biz değiliz”

Başsavcı Sarper Altıncık, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili başsavcılığın göreve çağrıldığını ancak bu iddiaları soruşturacak olan kurumun polis teşkilatı olduğunu kaydetti

Başsavcı Sarper Altıncık, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili yıllar sonra yaptığı itiraflarla ilgili, başsavcılığın göreve çağrıldığını ancak bu iddiaları soruşturacak olan kurumun da polis teşkilatı olduğunu kaydetti.

Türkiye siyasileri, derin devlet ve mafya hesaplaşmaları kapsamında organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve Kardeşi Atilla Peker’in itirafları, 25 yıl önce faili meçhul bir suikasta kurban edilen gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili bir umut ışığı doğmasına neden oldu.

Sedat Peker ve Atilla Peker’in Kutlu Adalı suikastının tüm detaylarını isim vererek açıklaması sonrasında gözler, yıllar önce faili meçhul olarak kapatılan soruşturma dosyasının yeniden açılıp açılmayacağına çevrildi.

Bazı siyasiler yaptıkları açıklamada, Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet etse de, ülkemizin yargı sisteminde, soruşturma yürütülmesi Başsavcılığın değil polisin görevi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başsavcı Sarper Altıncık, soruşturmaların polisin yetkisinde olduğunun altını çizerek, “Polis soruşturmayla ilgili yönlendirme ve yardım talep ederse bizimle istişare edebilir fakat Başsavcılık bir fiil soruşturma yapmaz” şeklinde konuştu.

Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Başbakan’ın muhatap olarak direkt Polis Genel Müdürü ile görüştüğünü de vurgulayan Altıncık, “Tabi ki her zaman polisle aramızda işbirliği ve koordinasyon var fakat soruşturma yürütüp dava dosyası hazırlamak polisin görevidir. Cumhurbaşkanı da bu konuda Polis Genel Müdürlüğü’ne talimat verdi. Dava dosyası hazırlanır ve mahkemelerin gündemine gelirse, Başsavcılık olarak dava sürecinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Hukuk sistemimizde ‘zaman aşımı’ ve ‘gıyapta yargılama’ gibi unsurlar olmadığını kaydeden Başsavcı Sarper Altıncık, 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban edilen gazeteci Kutlu Adalı ile ilgili o dönemde adli ölüm tahkikatı yapıldığını ve herhangi bir zanlı tespit edilemediği için dosyanın faili meçhul olarak kapandığını da anımsattı. Altıncık, soruşturma neticesinde zanlı ya da zanlıların tespit edilmesi halinde, gıyapta yargılama olmadığı için zanlıların dava sürecinde ülkemizde olması gerektiğini vurgulayarak, zaman aşımı olmadığı için ilgili kişilerin ülkemize ayak bastığı anda tutuklanabileceğini de ifade etti.

