Anastasiadis’ten veto uyarısı

Rum lider Anastasiadis, Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemde Kıbrıs sorununun yer almaması durumunda veto uyarısı yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye-AB” ilişkilerindeki “olumlu gündem”de Kıbrıs sorununun yer almaması durumunda AB Zirve Toplantısında veto uygulamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, “Euronews” televizyon kanalına Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Euronews” kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinde sözü edilen “olumlu gündem” içerisine Kıbrıs sorununun da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarını şu an için ertelemiş olmasının yeterli olmadığı” iddiasında bulunan Anastasiadis, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a yönelik planları ve iki devletli çözüm argümanını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Anastasiadis; “Olumlu gündem, olumlu davranışlar mevcut olduğunda benimsenir” iddiasında bulunarak “Türkiye kışkırtıcı eylemlerini kesintisiz sürdürürken kendisinin bile bile, içerisinde Kıbrıs’ın yer almadığı olumlu bir gündemi kabul etmesinin siyasi açıdan intihar anlamına geleceğini” öne sürdü.

Açıklamasında, Cenevre’deki beşli konferansa da değinen Anastasiadis, kendilerinin BM parametreleri dışında kalan herhangi bir şey önermediklerini, görüş ayrılığının sebebinin iki devletli çözüm önerisi yüzünden çıktığını belirtti.