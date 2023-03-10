“Sorun olmayan sorunlar karşısında hayret ediyorum”

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı başladı. Büyükelçi Feyzioğlu, sorunları yaşayarak gördüğünü, çözümlerin uzanıp tutulacak kadar yakın olduğunu, sorun olmayan sorunlar karşısında ise hayret ettiğini vurguladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) iş birliğinde düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı” dün sabah Golden Tulip Hotel’de başladı.

İki gün sürecek çalıştayda, “YÖDAK kalite güvencesi, Akreditasyon Yönetmeliği taslağının iç kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması, koordine edilmesi, dış değerlendirmelerin yürütülmesi, program akreditasyonu süreçlerinin yönetilmesi ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması” hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC üniversitelerinden mezun olan uluslararası öğrencilerin fahri elçiler olduğunu kaydederek, farklı ülkelerden gelip, KKTC’de üniversite eğitimi gören birçok kişinin ülkelerinde bakan, milletvekilli, hâkim, yargıç olduğunu söyledi. Eğitim sektörünün turizm sektöründen farklı olduğunu, kalıcı bir sektör olan eğitim sektörünün sürekli büyüme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Tatar, eğitim sektöründe turizmden daha ileri bir noktaya gidilebileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da

KKTC’ye ilk kez 1975 yılında geldiğini, ardından birçok kez çeşitli vesilelerle adayı ziyaret ettiğini söyledi. Feyzioğlu, “Artık burada yaşıyorum, burası ikinci vatanım” dedi.

Sorunları yaşayarak gördüğünü dile getiren Feyzioğlu, çözümlerin uzanıp tutulacak kadar yakın olduğunu, sorun olmayan sorunlar karşısında ise “hayret ettiğini” belirtti. Feyzioğlu, “Un, şeker, yağ var. Karıştıracak yetenekli insanlar da var. Helva yaptık ama daha çok ve daha iyi yapalım. Geriye götürmeyelim” ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen öğrencilerin desteklenmesi konusuna değinen Feyzioğlu, öğrencilerin baş tacı olduğunu ve destek vermek gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, eğitimin kalitesini, piyasa şartlarının değil, bilimsel şartların belirleyeceğine işaret ederek, “Umutsuz değilim” dedi.

Kıbrıs’ın halinin dünden çok daha iyi olduğunu, daha hızlı daha iyiye gitmesinin peşinde olduklarını dile getiren Feyzioğlu, kalite için denetimin şart olduğunu ve kalitesizliğe karşı yaptırımın şart olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, YÖDAK’ın güçlendirilmesi, Anayasal yapıya kavuşturulması, yapısal reformlarla siyaset üstü ama siyasete ve bilime hesap verebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Bu bizim milli meselemizdir. Kişilerden bağımsızdır” diyen Feyzioğlu, kurumların kişilerden bağımsız ve kalıcı olduğunu belirtti.

“Bize bu vasiyet bırakıldı” diyen Feyzioğlu, yalnız KKTC’nin değil, Türk dünyasının en büyük kişilerinden birinin vasiyeti olan devleti yaşatmanın yolunun kurumları yaşatmak olduğunu ifade etti.

KKTC’de mili dava için yüreği çarpan bir cumhurbaşkanı bulunduğunu, bunun önemli bir fırsat ve değer olduğunu, tecrübeli Milli Eğitim Bakanının da donanımlı bilgili vatansever bir kişi olduğunu söyleyen Feyzioğlu, milli duruşundan kimsenin tereddüt etmeyeceği, bilimsel donanımı sağlam bir YÖDAK Başkanı bulunduğunu, Türkiye ile çok yakın ilişkileri bulunan ve her zaman KKTC’ye pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlayan bir Başbakan ve hükümeti bulunduğunu ifade etti.

Hepsinden önemlisi dünya çapında isimlerini duyurmuş üniversiteler ve öğretim üyeleri bulunduğunu dile getiren Feyzioğlu, “O zaman helvayı tüketmeyelim, küçültmeyelim. Bize bırakılan sermayeyi yiyip bitirmek yerine daha da büyütelim” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, YÖDAK’ın üniversitelerin güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalara değindi ve bu çerçevede oluşturulan kurula işaret etti.

Amacın Kıbrıs’ı bir öğrenci adası haline getirmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kaliteden taviz vermeden yola devam etmek gerektiğini ifade etti.

YÖDAK Başkanı Prof Dr Turgay Avcı da, Deprem bölgesinde 13 bine yakın KKTC üniversitelerinde okuyan öğrenci bulunduğunu belirtti. Avcı, bu öğrencilerle temasa geçildiğini kaydetti. Avcı, birçok üniversitenin bu öğrencilerin bahar eğitim harçlarını, konaklamalarını, iaşelerini üstlendiğini belirtti.

Dünkü çalıştay sonucunda bu konuda bir tüzük hazırlanacağını, Kalite Güvence Ajansı kurulacağını belirten Avcı, sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

