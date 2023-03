Gönyeli’ye sağlık merkezi

Gönyeli’de sağlık merkezi oluşturulması ve Alayköy’deki mevcut sağlık ocağında iki haftada bir sağlık hizmeti verilmesine yönelik protokol imzalandı

Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Gönyeli’de sağlık merkezi oluşturulması ve Alayköy’deki mevcut sağlık ocağında iki haftada bir sağlık hizmeti verilmesine yönelik protokol imzaladı.

Protokole, Sağlık Bakanı Altuğra ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu konuşmasında, protokolün, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla imzalandığını belirtti.

Belediyeler reformu sonrasında Gönyeli-Alayköy belediyelerinin birleştirilmesiyle belediyenin sınırlarının genişlediğine ve büyük bir bölgeye hizmet verdiğine dikkati çeken Amcaoğlu, önceki dönemde özellikle 65 yaş üstü bireyler ile ilgili bir takım hizmetler verildiğini ancak bu hizmetlerin genişletilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Gönyeli’de 65 yaş üstü bireylere sağlık hizmeti vermek adına Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bir doktor odası ve ayrı bir muayene odası olduğunu ifade eden Amcaoğlu, bunun aktif hale getirilmesi için bakanlığa taleplerini ilettiklerini belirtti.

Pandemi öncesinde Alayköy bölgesindeki Sağlık Ocağı’nda 15 günde bir doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, bu sağlık ocağının aktif hale getirilmesinin, Alayköy’de seçim öncesinde yaptıkları gezilerde halkın en büyük talebi olduğunu söyledi. Amcaoğlu, her iki talebi de içerecek şekilde bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da bir kardiyoloji uzmanının her gün Gönyeli’de, 15 günde bir ise Alayköy’deki Sağlık Ocağı’nda hizmet vereceğini kaydetti. Altuğra, bunun ilk adım olduğunu, hizmet yelpazesini genişleterek, bu hizmetleri halka vermeye devam edeceklerini vurguladı. Altuğra, “Fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, rehabilitasyon için verilmesi gereken tedaviler ve uygulamalar her ne ise ilgili uzmanlar tarafından bölge halkına verilecektir” diye konuştu.