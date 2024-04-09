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Sorumsuz sürücüye ceza

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Sorumsuz sürücüye ceza
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Lefke-Güzelyurt ana yolunda kiralık bir aracın bagaj kısmında yolculuk yapan iki kişinin kameralara yansımasının ardından polis düğmeye bastı.
Sorumsuz sürücü polis tarafından tespit edildi, cezai işlem uygulandı.
 
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