Gıda fiyatları 42 aydır artıyor

"Gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarında kesintisiz ve astronomik oranlarda
artış, 42 aydır devam ediyor. Üç buçuk yılı bulan bu periyotta sadece iki ay %1’in altında düşüş olurken, geriye kalan 40 ayda yükseliş kaydedildi.
Aralık 2021’deki %18.10’luk artıştan sonra en yüksek üçüncü artış %10.09
ile Ocak 2024’te saptandı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdada Şubat ayındaki artış oranı ise %3.37 oranında açıklandı. Resmi verilere göre 2024’ün gıda enflasyonundaki yıllık
artış oranı %79.39 olurken, genel enflasyon da %94.45 oranında hesaplandı. Gıda enflasyonunun iki yıllık artış oranı ise %220 seviyesinde saptandı.
GIDAYA ANCAK YETİYOR
İstatistik Kurumu’nun yıllık gıda enflasyonu ile KTAMS’ın hesapladığı açlık
sınırındaki yıllık artışın (%78.5) neredeyse aynı olduğu görülüyor. Bu veriler, özellikle dar gelirli vatandaşların tüm kazancını; orta gelirlilerin ise neredeyse 4’te 3’ünü gıdaya yatırdığını gösteriyor. Vatandaşlar mutfaktaki
tencerenin çok zor kaynadığı konusunda fikir birliğine varırken, pahalılığın duracağına yönelik politik açıklamaları ciddiye almıyor.
ARTIŞLAR ENFLASYONUN ÜSTÜNDE
İstatistik Kurumu’na göre bir yıllık sürede temel gıdalardan kuzu
eti %140; dana eti kıyma %100; ekmek %98; yoğurt %90; damacana su %80; tavuk %74; hellim %60 ve süt %39 oranında daha pahalıya satılıyor. Sebzelerde de benzer bir durum söz konusu. Mart 2024 sonu itibarıyla
“Tüketici fiyat endeksi madde sepetindeki” verilere göre bazı sebzelerde yıllık fiyat artışları şöyle hıyar %402; domates %213; kabak %147; enginar %133; bezelye %101 ve kolakas %11
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